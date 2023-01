Executivo da 777 Partners, Juan Arciniegas quer expandir marca do Vasco mundialmente - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Executivo da 777 Partners, Juan Arciniegas quer expandir marca do Vasco mundialmenteFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 23/01/2023 11:12

Rio - A 777 Partners tem o objetivo de tornar a marca Vasco da Gama mundialmente conhecida. A pré-temporada do clube na Flórida, nos Estados Unidos, foi uma estratégia importante para alcançar essa meta. Para o diretor administrativo e chefe da divisão de Esportes, Mídia e Entretenimento da empresa, Juan Arciniegas, a experiência fora do Brasil foi um sucesso e um exemplo de uma bem sucedida expansão global.

"Certamente existem muitas oportunidades para o Vasco expandir sua marca além do Brasil, mas viagens como essas também são importantes para ajudar o clube a ter sucesso também em seu país. Ter acesso a diferentes instalações de treinamento, competir contra diferentes rivais em um ambiente diferente e aproveitar esse momento para se unir fora de casa só pode ajudar o time a começar a temporada no Brasil", disse o executivo ao "globoesporte.com".

"O Vasco é conhecido em vários círculos futebolísticos ao redor do mundo, mas acreditamos que pode ser uma marca global por tudo o que representa. Queremos que o mundo conheça a relevância do clube para o futebol do Brasil e do mundo", pontuou.

Viagens para fora do Brasil é uma forma de aproximar o clube do público internacional. Além disso, o contato com uma estrutura de primeira geração, como aconteceu em Orlando, no Explora Stadium, gera a expectativa por investimentos e melhorias no CT Moacyr Barbosa e em São Januário. Nesse sentido, o executivo da 777 falou sobre os projetos de desenvolvimento do Vasco.

"Um dos grandes aspectos de viagens é justamente essa troca de conhecimentos e experiências. Com certeza podemos levar muitas coisas que vimos e vivemos do Inter Miami e por onde passamos. Já demos muitos passos para ajudar o Vasco a crescer, dentro e fora de campo. Mas este é um processo de longo prazo e algumas coisas levarão mais tempo do que outras. Estamos trabalhando duro para que o Vasco tenha um futuro brilhante", concluiu Juan.

Após uma pré-temporada de oito dias na Flórida, o Vasco desembarca no Rio nesta segunda-feira para dar continuidade ao trabalho do início de 2023. Em dois amistosos nos Estados Unidos, o clube perdeu para o River Plate por 3 a 0, e venceu o Inter Miami, também por 3 a 0.