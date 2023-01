Estádio Kleber Andrade, em Cariacica - Divulgação

Publicado 23/01/2023 15:19

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta segunda (23), a mudança do local da partida entre Vasco e Volta Redonda, no dia 30 deste mês, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que estava marcado para ser disputado em São Januário, ocorrerá no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Este é o segundo pedido de transferência do local de uma partida do Vasco no Campeonato Estadual. Anteriormente, o Cruz-maltino solicitou à Ferj para que o duelo com o Nova Iguaçu, pela sétima rodada da competição, fosse disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O pedido foi atendido, e o duelo ocorrerá no Distrito Federal.

Além destes, dois outros jogos podem trocar de local em breve. O clássico contra o Botafogo, marcado para São Januário, pode ser disputado no Maracanã. Já o duelo com o Flamengo pode ser transferido para São Luís, no Maranhão.

O Vasco da Gama é o nono colocado no Campeonato Carioca, com dois pontos em dois jogos disputados. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta a Portuguesa, na quarta-feira (25), às 21h10, no Estádio Luso-Brasileiro.