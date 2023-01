Léo Jardim em treino do Lille - Lille/Divulgação

Léo Jardim em treino do LilleLille/Divulgação

Publicado 23/01/2023 19:47

Rio - O Vasco encaminhou a contratação do goleiro Léo Jardim, do Lille, da França. A negociação está em estágio final e o acerto é tratado como questão de tempo. O jogador assinará em definitivo com o Cruz-Maltino e deve chegar ao Rio de Janeiro até quinta-feira, segundo o portal "LANCE!"

O veículo não conseguiu confirmar os valores, mas estima-se que a negociação gira em torno de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões na cotação atual). O contrato será válido até dezembro de 2025.



Léo Jardim tem 27 anos e está na Europa desde a temporada 2018/19, quando foi emprestado pelo Grêmio ao Rio Ave, de Portugal. Além do Lille, o goleiro também defendeu o Boavista.

O Vasco tinha interesse no goleiro desde dezembro do ano passado, mas na época Keiller, do Internacional, era a primeira opção. Léo Jardim será o segundo jogador contratado para a posição. Antes dele, Ivan chegou ao Cruz-Maltino e estreou na vitória por 3 a 0 sobre o Inter Miami, no último sábado.