Mauricio Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Mauricio BarbieriDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/01/2023 12:35

Rio - O Vasco já anunciou nove reforços para a temporada de 2023 e chegou a um acordo com o goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, da França. Apesar disso, mais contratações serão anunciadas pelo Cruzmaltino. De acordo com informações do portal "LANCENET", o desejo é que pelo menos mais quatro jogadores sejam anunciados.

De acordo com o site, as prioridades são: um zagueiro, um volante, um camisa 10 e um ponta esquerda. O trabalho liderado pelo diretor executivo Paulo Bracks tem sido minucioso. O desejo é contratar jogadores cheguem para assumir a titularidade ou para brigar pela posição. O desejo é montar uma equipe competitiva.

Entre os nomes que o clube carioca deseja para contratar estão alguns jogadores que vem se destacando em países vizinhos da América do Sul. Vale lembrar que entre os reforços já contratados, o Cruzmaltino anunciou dois estrangeiros.

Até o momento, nove contratações foram oficializadas pelo Vasco. Chegaram ao clube carioca para a temporada de 2023: o goleiro Ivan, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, os meias Jair, De Lucca e Luca Orellano e o atacante Pedro Raul.