Jair é o nono reforço do Vasco para a temporada 2023 - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Jair é o nono reforço do Vasco para a temporada 2023Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/01/2023 18:38

Rio - O Vasco não poderá contar com um de seus principais reforços para 2023 na estreia do time principal no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro. O volante Jair apresentou um quadro viral no retorno dos Estados Unidos e será poupado da partida.

Além de Jair, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com outros dois reforços: o volante De Lucca, que sofreu uma lesão no joelho direito, e o meia Orellano, que não realizou pré-temporada e será poupado.

Jogadores relacionados para mais um duelo válido pelo Campeonato Carioca #PORxVAS#VascoDaGama pic.twitter.com/OBkQQ7sFhX — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 25, 2023 Veja os relacionados:

Até o momento, o Vasco ainda não venceu no Campeonato Carioca. O time formado por garotos empatou as duas partidas que disputou enquanto o elenco principal estava nos Estados Unidos.