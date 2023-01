"Papu" Gómez em ação pela Argentina - Divulgação / FIFA

"Papu" Gómez em ação pela ArgentinaDivulgação / FIFA

Publicado 25/01/2023 12:39

Após a chegada de Luca Orellano, mais um argentino pode estar chegando para o Vasco da Gama, e dessa vez um campeão do mundo. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o Cruzmaltino está negociando com Alejandro Gómez, também conhecido como "Papu" Gómez, atacante do Sevilla e campeão com a seleção da Argentina na Copa do Mundo do Catar.

O jornalista ainda afirma que, caso haja um acordo entre o Vasco e o clube do sudoeste espanhol, o jogador estaria disposto a jogar no futebol brasileiro.

"Papu" Goméz tem 34 anos e se destacou muito na Europa jogando pela Atalanta, da Itália, como um segundo atacante. No clube de Bérgamo, o argentino disputou 252 jogos, fez 59 gols e deu 71 assistências. Após 7 anos jogando no Atalanta e polêmicas sobre possíveis atritos entre ele e o treinador Gian Gasparini, Goméz foi vendido para o Sevilla, da Espanha, por uma bagatela fixa de 5,5 milhões de euros, algo perto de R$ 35,7 milhões de reais na época.

No clube hispalense, porém, o argentino não conseguiu repetir suas excelentes atuações na época do futebol italiano. Em 80 partidas, marcou 9 vezes e deu 5 passes para gol. Na atual temporada, inclusive, ainda não balançou as redes nenhuma vez.

Caso "Papu" Gómez venha ao Vasco, ele será o 11º reforço do clube para a temporada. O Cruzmaltino já anunciou o goleiro Ivan, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, os volantes De Lucca e Jair, o meia Luca Orellano e o atacante Pedro Raul. Além deles, o goleiro Léo Jardim deve assinar com o Vasco essa semana e deve ser anunciado como a décima contratação do clube para 2023.