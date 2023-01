Pec comemora seu gol, o segundo do Vasco na partida entre Portuguesa e Vasco no Estadio Luso Brasileiro na Ilha do Governador em 25 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Pec comemora seu gol, o segundo do Vasco na partida entre Portuguesa e Vasco no Estadio Luso Brasileiro na Ilha do Governador em 25 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/01/2023 23:09

Com o retorno dos titulares, o Vasco venceu a primeira no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, 25, o Cruz-Maltino bateu a Portuguesa por 2 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Estadual. Nenê e Gabriel Pec marcaram os gols do jogo.

O Vasco, com o resultado, chegou aos cinco pontos e subiu para a quinta colocação do campeonato. Já Portuguesa permanece com três pontos e aparece no oitavo lugar.

Agora, as duas equipes viram a chave para a quinta rodada do Cariocão. O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade. Já a Portuguesa tem compromisso no próximo no domingo, às 15h30, contra o Resende no Estádio do Trabalhador.

O JOGO

Em busca da primeira vitória no Estadual, os titulares do Vasco precisaram de menos de 15 minutos para abrir o placar no Luso-Brasileiro. Lucas Piton fez fila na defesa da Portuguesa pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Nenê, que estava livre na pequena área, empurrar a bola para o fundo das redes.

Logo na sequência, contudo, o Cruz-Maltino vacilou e quase levou o empate. Primeiro, Edson Cariús recebeu boa enfiada de bola e finalizou na saída do goleiro Ivan, que fechou os espaços para fazer a defesa com os pés. No rebote, Yuri acionou Emerson Carioca, que estava livre de marcação na área. O atacante encheu o pé, mas mandou para fora.



Depois disso, a Lusa ainda chegou a criar mais duas jogadas de perigo, mas elas foram anuladas por falta. O Vasco, por sua vez, cresceu especialmente na reta final do primeiro tempo, incomodou a defesa da Portuguesa e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no marcador.

No retorno para o segundo tempo, o Cruz-Maltino botou o pé no acelerador e finalmente fez o segundo gol. Aos quatro minutos, Puma cobrou lateral para Pedro Raul, que descolou lindo passe para Gabriel Pec. O camisa 11 partiu em velocidade, invadiu a área pelo lado direito e bateu de cobertura. A bola tocou no travessão, na trave e entrou em seguida.

Vale destacar que, pouco antes, Pec já havia criado duas grandes oportunidades, mas a bola não entrou. Na terceira, ele finalmente foi premiado com o gol.

A Portuguesa, por sua vez, praticamente nada fez na etapa complementar. A Lusa viu o Vasco dominar o segundo tempo de ponta a ponta e passou longe de mostrar qualquer reação.



FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Vasco



Data e Hora: 25/01/2023, às 21h10

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartões amarelos: Cafu e João Paulo (POR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Nenê (0-1)14'/1ºT) / Gabriel Pec (0-2)(04'/2ºT)

PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)

João Lopes; Joazi, Gerson (Lucas Santos, 08'/2ºT), Fredson e Yuri; Charles, Fernandes (João Paulo, 18'/2ºT) e Anderson Rosa (Cafu, Intervalo); Watson (Roney, 40'/2ºT), Emerson Carioca (Romarinho, 08'/2ºT) e Edson Cariús.

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Ivan; Puma, Robson, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor, 35'/2ºT); Zé Gabriel, Figueiredo (Galarza, 35'/2ºT) e Nenê (Alex Teixeira, 09'/2ºT); Gabriel Pec (Matheus Barbosa, 20'/2T), Eguinaldo (Vinícius, 20'/2ºT) e Pedro Raul.