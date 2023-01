Lance da partida entre Portuguesa e Vasco no Estadio Luso Brasileiro na Ilha do Governador em 25 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Lance da partida entre Portuguesa e Vasco no Estadio Luso Brasileiro na Ilha do Governador em 25 de janeiro de 2023.

Publicado 25/01/2023

Lucas Piton não escondeu a felicidade com a vitória do Vasco sobre a Portuguesa por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. À TV Band, o lateral exaltou a torcida do Cruz-Maltino e destacou que o time irá em busca de todas as vitórias possíveis.

"Foi uma noite muito especial de toda a equipe por conta da vitória. Essa torcida maravilhosa também que me aplaudiu. Estou muito feliz pelo meu primeiro jogo oficial. Vamos buscar todas as vitórias possíveis", disse Piton.

Vale lembrar que os jogos contra o River Plate e o Inter Miami foram amistosos. Assim, o duelo contra a Portuguesa foi a primeira partida oficial do lateral-esquerdo pelo Vasco.

No Luso-Brasileiro, nesta quarta-feira, Piton foi essencial para a vitória do Vasco. Além de uma boa atuação, ele deu a assistência para o primeiro gol do jogo após fazer uma grande jogada individual pelo lado esquerdo.

Em tempo: a equipe de Maurício Barbieri volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.