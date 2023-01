Pedro Raul - Daniel RAMALHO/VASCO

25/01/2023

Rio - O atacante Pedro Raul, de 26 anos, mal chegou ao Vasco e já vem sendo assediado para deixar o clube carioca. De acordo com informações do jornal mexicano "Record", o Cruz Azul tem o jogador como uma das prioridades para a temporada de 2023.

Pedro Raul já atuou no futebol mexicano. Ele defendeu o Juaréz, no começo do ano passado, antes de chegar ao Goiás. Foi uma passagem curta de apenas sete jogos e dois gols. O Vasco pagou algo em torno de 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) para contratá-lo junto ao Kashiwa Reysol, do Japão.

Com passagens por Atlético-GO e Botafogo, Pedro Raul viveu seu melhor momento no futebol na última temporada. Vestindo a camisa do Goiás, o atacante fez 26 gols em 50 jogos, sendo vice-artilheiro do Brasileiro com 19 bolas nas redes.