Papu Gómez foi campeão do mundo com a Seleção Argentina na Copa do Mundo do Catar - Divulgação/FIFA

Publicado 25/01/2023 18:00

O Vasco segue mapeando o mercado em busca de novas contratações e já definiu um de seus principais alvos para assumir o comando do meio-campo em 2023. O nome da vez é o argentino Papu Gómez, meia de 34 anos do Sevilla que fez sucesso com a camisa do Atalanta. Embora seja uma operação complexa e em fase inicial, o Cruzmaltino iniciou os contatos para consultar a disponibilidade e recebeu um sinal verde dos dois lados. A informação foi confirmada por fontes ao O Dia.



Fontes consultadas pela reportagem confirmaram que o Vasco já fez um primeiro contato com o Sevilla sobre a disponibilidade do jogador, e o clube espanhol aceitou liberar o atleta por um valor acessível, que não foi revelado. O staff do jogador também foi consultado pela diretoria cruzmaltina e a ideia de atuar no futebol brasileiro sendo um dos principais nomes do país agradou a equipe. No entanto, a operação é complexa e ainda existe a concorrência de clubes europeus.

Atualmente, Papu Gómez recebe um salário considerado fora dos padrões da realidade do futebol brasileiro e teria que aceitar uma redução salarial significativa para que as negociações com o Cruzmaltino avancem, o que acaba sendo um dos principais entraves. Internamente, o clube entende a grande dificuldade da operação pela contratação do camisa 10, mas há um certo otimismo para que as conversas avancem.



Embora o Vasco não tenha feito nenhuma proposta oficial pelo atleta, a tendência é que as conversas avancem nos próximos dias e que uma oferta concreta seja entregue ao Sevilla e ao staff do jogador. A 777 Partners deseja fazer uma grande contratação para o retorno do clube à primeira divisão, mas também não pretende fazer qualquer tipo de loucura que atrapalhe as contas do clube. Embora seja um grande alvo, Papu Gómez é um dos nomes no departamento de futebol, que segue mapeando o mercado em busca de um novo armador.



Papu Gómez fez sucesso no futebol europeu nos últimos anos com a camisa da Atalanta, sendo o grande maestro na ascensão do clube italiano no futebol sob o comando de Gian Piero Gasperini. Depois de brigar com seu ex-treinador, conhecido por seu temperamento explosivo, o argentino decidiu deixar a equipe e acertou sua ida ao Sevilla em 2020.



Depois de ser titular em suas duas primeiras temporadas, o argentino de 34 nunca conseguiu repetir o desempenho do futebol italiano que encantou muitos. Nesta temporada, acabou perdendo espaço com a chegada de Jorge Sampaoli ao comando da equipe, disputando 17 partidas e anotando apenas duas assistências.