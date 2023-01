Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

BarbieriDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/01/2023 09:30

Rio - Na estreia do time titular, o Vasco conseguiu a sua primeira vitória no Carioca. Ao fim da partida contra a Portuguesa, o treinador Mauricio Barbieri elogiou a atuação do Cruzmaltino, mas fez questão de frisar que a sua equipe ainda está em formação, devido as muitas mudanças para a temporada de 2023.

"Volto a dizer, é uma vitória positiva principalmente pelo rendimento. Em relação aos reforços, ainda estamos em um processo de formação de equipe, tivemos chegadas, mas saídas também, o Andrey acabou saindo, é uma joia, o Marlon na seleção Sub-20, não contamos hoje com o Jair e o Orellano. Então, estamos em um processo de formação do elenco, e vamos equilibrar isso com os jogos e com o tempo", disse.

A vitória por 2 a 0 foi construída graças a gols de velhos conhecidos: Nenê e Gabriel Pec. Em relação ao veterano, Barbieri falou sobre como o jogador, de 41 anos, ainda pode ser útil no elenco vascaíno.

"Em relação ao Nenê a ideia é que ele consiga jogar mais perto do gol, que é onde ele vai desequilibrar. Não adianta pedir para ele voltar muito, porque aí ele estará longe, não vai conseguir dar o passe decisivo, não consegue usar aquilo que ele tem de melhor, que é a parte técnica", afirmou.