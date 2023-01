Gabriel Pec comemorando seu gol contra a Portuguesa - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 26/01/2023 12:35

Na última quarta-feira, o Vasco venceu a Portuguesa pelo placar de 2x0, e um dos principais destaques da partida foi Gabriel Pec. O atacante de 21 anos foi o autor do segundo gol da partida, sendo, inclusive, um belo tento de cobertura. Em relação a esse lance, Pec falou da alegria de marcar em sua estreia no Cruzmaltino no Carioca de 2023.

"Muito feliz por poder estrear com gol. Agradecer a Deus, continuar trabalhando para continuar ajudando a equipe. O Barbieri me dá muita confiança e no lance foi muito rápido. O Pedro Raul escorou para mim, peguei na frente do goleiro, que saiu, me deixando sem ângulo, mas pude dar a cavadinha, recurso do futsal, que eu jogo desde os meus 8 anos", afirmou Gabriel Pec

Entretanto, esse não foi o único lance de perigo do ponta na partida. Dois minutos antes de seu gol, ele tentou um chute colocado no ângulo direito do goleiro João Lopes, porém a bola passou raspando a trave. Gabriel Pec revelou que essa finalização é fruto de seu treinamento com o auxiliar técnico do Cruzmaltino, o chileno Claudio Maldonado.

"Estou trabalhando muito essa chapada com o professor Maldonado, todo dia a gente fica treinando umas 10 bolas, infelizmente não saiu, mas saiu de outro jeito. Eu vou continuar trabalhando porque eu gosto muito desses gols de chapada", afirmou o jogador de 21 anos.

Gabriel Pec também falou que aprende muito com o meia Nenê, autor do primeiro gol do Vasco da Gama na partida, após bela jogada do lateral Lucas Piton. O camisa 10 é especialista em chutes colocados, e o jovem atleta vascaíno fala que se inspira muito no veterano, e fala que pede dicas para aprimorar sua técnica.

"Eu aprendo muito com o Nenê, ele tem um filho da minha idade também. Acho que essa viagem para os Estados Unidos aproximou bastante o nosso grupo, nossa relação é muito boa e ele me deu uns toques de como é essa chapada do vovô (risos). O Nenê para mim é um craque, uma referência dentro de campo, não importa a idade. A bola procura ele.", afirmou Gabriel Pec.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (30), quando vai até Cariacica, no Espírito Santo, enfrentar o Volta Redonda, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Atualmente na 5ª colocação, o Cruzmaltino busca subir mais na tabela, sabendo que tem um jogo a menos do que Volta Redonda e Bangu, quarto e terceiro lugar, respectivamente.