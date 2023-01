Vasco enfrentou o Cruzeiro no Maracanã pela Série B - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/01/2023 13:23

Rio - O diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks, reforçou o interesse do clube em mandar mais jogos no Maracanã. Em entrevista à ESPN, afirmou que a ideia é participar do consórcio e que o estádio é de todos os clubes do Rio.

“Vasco tem total interesse de jogar no Maracanã. São Januário é a casa do Vasco e a gente sentiu isso na reta final da Série B, fez muita diferença e a gente sabe disso, mas não cabe a torcida. A gente tem interesse de entrar nesse processo do Consórcio, sendo transparente, limpo, a gente tem tudo para entrar nessa divisão. O Vasco precisa brigar sim por ter o Maracanã que é um estádio de todos aqui no Rio de Janeiro”, afirmou Bracks.

Na última quarta-feira, o Vasco conseguiu aval para mandar o clássico contra o Botafogo no Maracanã. As duas equipes se enfrentam no dia 16, pelo Campeonato Carioca.

Atualmente, o Vasco ocupa a quinta posição do Campeonato Carioca, com cinco pontos. A equipe principal estreou com uma vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na última quarta-feira.