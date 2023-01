Léo Jardim - Reprodução

26/01/2023

O goleiro Léo Jardim desembarcou na última quarta-feira (25) no Rio de Janeiro para solucionar os últimos detalhes pendentes e assinar contrato de três anos com o Vasco. Relativamente desconhecido para o futebol brasileiro, o ex-arqueiro do Lille recebeu o aval de um nome conhecido do futebol carioca, que foi seu companheiro nos tempos de Grêmio: Paulo Victor, ex-goleiro do Flamengo.

De acordo com o experiente goleiro, Léo Jardim 'irá surpreender muitas pessoas que talvez não acompanham o futebol europeu'. Além de dizer que se trata de um arqueiro completo, Paulo Victor disse que o ex-companheiro 'tem capacidade de deixar seu nome na história do Vasco'.

"Uma pessoa de altíssimo caráter, pessoa mil. Como goleiro, vai surpreender, talvez porque a gente não tenha o hábito de assistir muito ao futebol europeu. Eu não vou dizer 'eu arrisco' porque eu tenho convicção ao dizer que ele é bom. Eu acompanho bastante o futebol, procuro ver os jogos de alto nível. Ele é um cara que tem a capacidade de deixar seu nome na história do Vasco. Eu acho ele um goleiro muito completo, tanto debaixo da trave como saindo do gol. É um goleiro que vai surpreender muita gente que talvez não o conheça. Eu tenho certeza que o Vasco está fazendo uma de suas melhores contratações levando ele para o gol", afirmou.

Léo Jardim realizou exames médicos nesta quinta-feira (26) em uma clínica no Rio de Janeiro, e caso seja aprovado, assinará seu contrato com o Vasco por três anos. O goleiro chega para disputar a titularidade com Ivan, que também foi contratado no início do ano.