Léo Jardim assinou com o Vasco até dezembro de 2025Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/01/2023 19:51

O Vasco anunciou oficialmente no fim da tarde desta quinta-feira (26) a contratação do goleiro Léo Jardim, negociado junto ao Lille (FRA). O novo arqueiro assinou contrato até dezembro de 2025 com o Cruzmaltino.



Em sua primeira declaração como jogador do Vasco, o goleiro mandou um recado ao torcedor e afirmou estar muito feliz com a nova oportunidade na carreira.



"Fala, torcedor vascaíno! Aqui é o Léo Jardim. Estou aqui só para dizer que estou fechado com o Vasco. Estou muito feliz com a oportunidade e espero poder contribuir com a equipe a atingir todos os objetivos", afirmou.



Léo Jardim foi revelado nas categorias de base do Grêmio, mas nunca teve grandes oportunidades no futebol brasileiro. Em 2019, acertou com o Rio Ave e construiu seu nome no futebol português, até acertar com o Lille em 2020.

O goleiro chegou ao Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira (25) para resolver as últimas pendências antes de assinar contrato. Nesta quinta-feira, passou por exames médicos, foi aprovado e, então, assinou seu vínculo com o Gigante da Colina para disputar a titularidade com o goleiro Ivan.