Robson foi apresentado oficialmente no Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 27/01/2023 15:02

O Vasco apresentou oficialmente mais um reforço nesta sexta-feira (27). Trata-se de Robson Bambu, que chegou emprestado do Nice (FRA) e já fez sua estreia com a camisa do Cruzmaltino. O zagueiro de 25 anos falou sobre sua chegada ao clube e ressaltou a fácil adaptação em sua nova casa.

Robson não esteve presente na pré-temporada nos Estados Unidos e permaneceu no Rio de Janeiro seguindo o planejamento de recondicionamento físico. O zagueiro falou sobre, citou sua evolução física e contou que teve uma rápida adaptação ao clube no dia a dia.

"Me senti em casa desde quando cheguei, fui acolhido muito bem por todos. Estou muito feliz de estar dentro desses dez reforços já contratados. Tenho certeza que será um ano maravilhoso para mim, para o Vasco e para todos os torcedores"

"Eu segui o protocolo do clube, eu precisei ficar para me condicionar fisicamente. Obviamente queria estar na viagem com o grupo, mas para mim foi importante, hoje até me sinto melhor, então foi bom eu ter ficado no Rio. A desconfiança é normal, em qualquer trabalho a gente tem que estar sempre provando. Mas o que quero provar, até para mim mesmo, é dar meu melhor. Estou com a cabeça tranquila, a vida é feita de recomeços, e estou preparado para esse novo recomeço", afirmou.

Robson também falou sobre seu encaixe no estilo de jogo do treinador Maurício Barbieri. O defensor reconheceu que seu estilo de jogar com a bola se encaixa com a filosofia do técnico, afirmando que já é adaptado ao formato de jogo e que quer ouvir o comandante para evoluir.

"Sempre me senti confortável, é minha característica, sou um zagueiro que gosta de sair jogando e isso bate com o trabalho do Barbieri. Um treinador que gosta de zagueiros rápidos e de jogar em linha alta. Já sou adaptado, não vou fugir disso, mas sempre quero aprender. Vou escutar o que ele tem a falar para executar da melhor forma em campo", completou.