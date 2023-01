Marlon Gomes - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 27/01/2023 16:20

Rio - O Vasco perdeu recentemente Andrey Santos, porém, outro destaque da seleção brasileira sub-20 também é cria da base cruzmaltina: o meia Marlon Gomes. Em evidência na disputa do Sul-Americano da categoria, o clube carioca deseja valorizar o jovem e quer ampliar o seu contrato que termina no fim de 2024. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, o Vasco já entrou em contato para renovar com o jogador, de 19 anos. O objetivo seria de evitar um episódio parecido com o de Andrey Santos, que teve processo conturbado de renovação antes de ser vendido ao Chelsea.

A expectativa é de que as negociações retornem após a disputa do Sul-Americano, quando o jogador se reapresentar. O Vasco detém 70% dos seus direitos econômicos, enquanto o restante é do Nova Iguaçu.

Marlon Gomes fez sua estreia como profissional no Vasco no ano passado. O jogador entrou em campo em 18 jogos, fez dois gols e deu duas assistências, sendo importante no acesso para a Série A.