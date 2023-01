Nenê comemora com Piton o gol na partida entre Portuguesa e Vasco no Estádio Luso-Brasileiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 27/01/2023 11:44

Um dos melhores em campo na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na quarta-feira (25), Lucas Piton deu um bom cartão de visitas no primeiro jogo oficial pelo novo clube. Entre as boas jogadas ofensivas, teve o lance individual que resultou na assistência para Nenê abrir o placar e fazer história. Um momento que o lateral ficou feliz em fazer parte, ainda mais pelo companheiro que admira.

"Nenê tem me ajudado muito aqui. Antes de vir pra cá eu falei com ele. Somos da mesma cidade, de Jundiaí, e ele pra mim sempre foi um exemplo, um espelho. Jogou na Europa e aqui no Vasco ele é um ídolo. Foi muito bacana fazer essa assistência pra ele, que o deixou como o jogador mais velho a fazer gol pelo Vasco. Conseguir ajudá-lo é muito gratificante", celebrou em entrevista à VascoTV.



Depois de estrear nos Estados Unidos, onde o Vasco fez amistosos contra River Plate e Inter Miami, Piton acredita que houve evolução no desempenho no primeiro jogo no Campeonato Carioca com a equipe principal.



"A cada jogo a gente vai melhorando e se conhecendo cada vez mais. A vitória contra a Portuguesa mostrou isso e a gente mostrará nos próximos jogos também", disse.