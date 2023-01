Centro de Treinamento Moacyr Barbosa será o primeiro foco nas reformas do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Centro de Treinamento Moacyr Barbosa será o primeiro foco nas reformas do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/01/2023 12:39

Rio - Recentemente, diversos torcedores do Vasco foram até as redes sociais reclamar do estado de conservação de São Januário, e pediram obras no estádio. Em entrevista ao "GE", o gestor de sedes do clube, Pedro Seixas, falou sobre as possibilidades de reformas na casa do Cruzmaltino.

"Com relação a São Januário, todo mundo tem conhecimento da carência que tínhamos por investimentos e melhorias. Melhoria no atendimento da torcida, melhoria nos acessos, nas condições de conservação. Tudo isso não é novidade porque não é algo de agora. Não é algo que aconteceu nesses últimos dois ou três meses", disse, antes de completar:

"Não é por desprezo, não é por não dar importância, tampouco por não reconhecer São Januário como importante, muito menos por falta de carinho. Era limitação de recursos mesmos", destacou.

Pedro Seixas revelou, ainda, que a prioridade do clube com os investimentos feitos pela 777 Partners para reformas, é melhorar o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

"Agora começamos a ter recursos, mas eles não fazem mágica da noite para o dia. É preciso ter planejamento e programação, e estamos trabalhando nisso. Mas, como disse, temos prioridades e nosso plano de ataque primeiro foi no CT do profissional", disse, completando:

"Fizemos as primeiras melhorias mais urgentes, operacionais, como a pavimentação do estacionamento, melhorando acesso e processos de segurança, serviço e atendimento. Agora temos um estacionamento exclusivo para jogadores e departamento de futebol. Tudo isso traz melhor condição de trabalho para o futebol, mais eficiência em todas as partes do processo, e isso vem sendo percebido por todos. Essa foi a primeira ação no CT", destacou, antes de revelar uma expansão nas áreas para treinos do clube:

"Fizemos uma melhoria nas condições dos campos e estamos trabalhando no planejamento de ampliação do gramado, mais áreas para treino. Abrimos mais espaço na academia entre novembro e dezembro, com mais espaço para fisiologia, fisioterapia, etc. Vão chegar novos equipamentos para o DESP também", finalizou Pedro Seixas.