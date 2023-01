Manuel Capasso - Nicolas Reynaga / Tucumán

30/01/2023

Rio - O Vasco está bem perto de fechar com o zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos, do Atlético Tucumán. De acordo com informações do jornalista argentino Daniel Marcelo Pérez, da Radio 89.1, o defensor será jogador do clube carioca.

Segundo Daniel, o Cruzmaltino irá pagar algo em torno de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,65 milhões) por 50% dos direitos do zagueiro. A negociação estaria 90% sacramentada entre o Atlético Tucumán e o clube carioca.

Segundo informações da ESPN da Argentina, o zagueiro pediu ao clube para sair e conversou com o técnico Lucas Pusineri, dizendo que "não se sente bem". Por isso, ele ficou fora dos relacionados mais uma vez, e não viajou a Buenos Aires com o grupo para o jogo do último domingo contra o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino.

Capasso, de 26 anos, foi revelado pelo Acassuso e passou por outros clubes argentinos como: Defensa y Justicia, Aldosivi, Platense, Newell´s Old Boys, antes de chegar ao Tucumán no ano passado.