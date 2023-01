Manuel Capasso não foi relacionado pelo Atlético de Tucumán e quer acerto com o Vasco - Atlético Tucumán/Divulgação

Publicado 29/01/2023 12:12

Enquanto se prepara para enfrentar o Volta Redonda na segunda-feira, às 20h (de Brasília) em Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco segue em busca de contratações para aumentar o nível do elenco para a temporada. E Manuel Capasso tem se esforçado para deixar o Atlético Tucumán e acertar com o Cruz-Maltino.



Segundo informações da ESPN da Argentina, o zagueiro pediu ao clube para sair e conversou com o técnico Lucas Pusineri, dizendo que "não se sente bem". Por isso, ele ficou fora dos relacionados mais uma vez, e não viajou a Buenos Aires com o grupo para o jogo deste domingo contra o Boca Juniors, pelo Campeonato Argentino.

Após análise dos primeiros jogos do time principal na temporada, o Vasco avaliou a necessidade de contratação de pelo menos mais um zagueiro. E Capasso voltou a ser a principal opção.



No início de janeiro os dois clubes chegaram a conversar, mas o Tucumán não aceitou negociá-lo por empréstimo. Agora, o Cruz-Maltino tenta comprá-lo, mas os valores e as exigências dos argentinos são empecilho para o acerto.



O clube também trabalha em outras frentes, principalmente no mercado sul-americano, e não apenas para a defesa. A diretoria tenta pelo menos três ou quatro contratações para este momento da temporada, além dos 10 já anunciados.