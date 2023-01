Manuel Capasso desembarca no Rio de Janeiro essa semana para assinar contrato com o Vasco - Pablo Villan / Divulgação

Publicado 30/01/2023 14:01

Após longa novela, com conversas que duraram mais de um mês, o Vasco encaminhou a contratação de Manuel Capasso. O zagueiro argentino chegará ao Rio de Janeiro essa semana para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzmaltino. As informações são do portal "LANCE".

A ideia inicial do Vasco era contratar o zagueiro por empréstimo, tanto que duas propostas iniciais nesse modelo foram feitas ao Atlético Tucumán. Entretanto, o clube argentino afirmou que apenas venderia o atleta de 26 anos. E assim, o Vasco realizou uma oferta de compra por Capasso. Mesmo assim, a diretoria do "El Decano" mostrou muita resistência para a negociação, pelo fato do atleta ser muito importante para o elenco e para o técnico Lucas Pulsineri.

No entanto, com a vontade explícita de Capasso de reforçar o Cruzmaltino, o Vasco e o Atlético Tucumán chegaram a um acordo e o zagueiro argentino de 26 anos irá para o clube brasileiro.

Capasso chegou no Atlético Tucumán em 2022, vindo do Newell's Old Boys, e foi um dos principais destaques da equipe do norte argentino. O zagueiro disputou 30 jogos com a equipe e marcou 1 gol nessas ocasiões.