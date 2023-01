Mauricio Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Mauricio Barbieri

Publicado 31/01/2023

Rio - Diante do Volta Redonda, o Vasco sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Carioca. Ao fim da partida, o treinador Mauricio Barbieri ressaltou a diferença do Cruzmaltino para os outros grandes do Rio de Janeiro em relação a montagem do elenco.

"É preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. A gente sai atrás dos principais adversários porque a maioria tem elencos formados. A cada ano vão acrescentando dois ou três, mas mantém a base. Com a chegada da SAF, a gente tem uma mudança abrupta porque está começando agora. Eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. Queremos que aconteça o mais rápido possível. Mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo.", disse.

O treinador também aproveitou para criticar a atuação do árbitro Thiago Ramos Marques. Barbieri citou a pouca experiência do juiz em partidas da competição.

"Gostaria de levantar uma bola aqui. Conversei muito com as pessoas que estiveram na partida. Acho que a Ferj tem feito um esforço grande, no sentindo de valorizar o campeonato. Colocar um limite de jogos em que a equipe pode, supostamente, entrar com o time reserva. Agora, ela precisa entender, no meu ponto de vista, que precisa fazer esse trabalho 100%. A partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente, que poderia ter mudado a história do jogo dando o segundo cartão e aplicando o vermelho", afirmou.