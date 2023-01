Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o Sport - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 31/01/2023 15:33

Rio - O O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu, nesta terça-feira, devolver ao Sport o ponto perdido na Série B do ano passado por conta da invasão de campo no jogo contra o Vasco, na Ilha do Retiro. Além disso, o STJD reduziu o número de mandos de campo perdidos pelo time pernambucano de oito para seis. As informações são do site "GE".

Com a decisão da Justiça, o Vasco perde uma posição na tabela para o Bahia e termina a Série B na quarta colocação, com 52 pontos. Já o Sport foi ao sétimo lugar, com 57 pontos.

Em relação aos mandos de campo, o STJD decidiu converter o restante da pena do Sport em ações sociais. Nos três primeiros jogos em casa na Série B, o Sport terá que permitir apenas a entrada de mulheres e crianças no estádio, a exemplo do que aconteceu recentemente no Paraná, com Athletico e Coritiba.

A invasão ao gramado da Ilha do Retiro aconteceu após Raniel marcar o gol de empate do Vasco em 1 a 1, já no fim da partida, e provocar os torcedores do time pernambucano. Por conta da falta de segurança, o árbitro precisou encerrar a partida.