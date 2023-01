Lance da partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca na cidade de Cariacica, ES em 30 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Lance da partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca na cidade de Cariacica, ES em 30 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/01/2023 22:07

O Vasco conheceu a primeira derrota no Campeonato Carioca de 2023. Nesta segunda-feira, o Cruz-Maltino perdeu para o Volta Redonda por 2 a 1 no Estádio Kleber Andrade, em partida válida pela quinta rodada da competição. Lelê e Ricardo Sena marcaram os gols da vitória do Voltaço. Gabriel Pec descontou para o Gigante da Colina, que ainda desperdiçou um pênalti com Pedro Raul.

Com o resultado, o Vasco segue com cinco pontos e aparece na sexta posição. O Volta Redonda, por sua vez, chegou aos dez pontos e subiu para a vice-liderança da competição.

Agora, as duas equipes viram a chave para a sexta rodada do Estadual. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Resende em São Januário. Já o Volta Redonda tem compromisso no mesmo dia, mas às 21h10, contra o Fluminense no Raulino de Oliveira.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado no Kleber Andrade. O confronto começou equilibrado e, o Vasco criava as principais chances pelo lado esquerdo, especialmente com Gabriel Pec. O Volta Redonda, por sua vez, apostava nos contra-ataques, que levavam perigo.

Nesse cenário, melhor para o Voltaço. Aos 25 minutos, Lelê avançou pelo lado esquerdo, invadiu a área e acabou desarmado. Na sobra, a bola ficou com Ricardo Sena, que bateu forte de perna esquerda para abrir o placar.

Aos 35 minutos, o Volta Redonda ampliou a vantagem. Lelê recebeu ótima enfiada de bola nas costas da zaga do Vasco e chutou na saída de Ivan para marcar o segundo gol do jogo.

Apesar do cenário negativo, o Cruz-Maltino não desistiu, foi para cima do Voltaço e diminuiu a vantagem do adversário. Aos 13 minutos, Léo conseguiu a roubada de bola e logo acionou Gabriel Pec. Livre de marcação no meio de campo, o atacante ajeitou o corpo e bateu colocado para estufar as redes do Volta Redonda.

Depois de sofrer o gol, o Voltaço acordou e até chegou por duas vezes com perigo, mas faltou capricho na hora da finalização. O Vasco, por sua vez, desperdiçou uma grande oportunidade.

Pedro Raul caiu na área após contato do jogador do Voltaço, e o pênalti foi marcado. O próprio centroavante foi para cobrança, mas Jefferson acertou o canto e fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Volta Redonda



Data e Hora: 30/01/2023, às 20h

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Thiago Ramos Marques



Cartões amarelos: Robson, Lucas Piton e Maurício Barbieri (VAS) / Pedrinho, Iury, Luciano Naninho e Dudu (VOL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Ricardo Sena (0-1)(25'/1ºT) / Lelê (0-2)(35'/2ºT) / Gabriel Pec (1-2)(13'/2ºT)

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Ivan; Puma, Robson (Miranda, 47'/1ºT), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus, 47'/1ºT), Jair (Galarza, 39'/2ºT) e Alex Teixeira (Eguinaldo, 35'/2ºT); Gabriel Pec (Vinicius, 39'/2ºT), Figueiredo e Pedro Raul.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jefferson; Iury(Marcos Vinicius, Intervalo), Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena (Marco Gabriel, 20'/2ºT); Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva, 20'/2ºT) e Luciano Naninho; Luizinho (Berguinho, 20'/2ºT), Pedrinho (Danrely, 38'/2ºT) e Lelê.