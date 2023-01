Matheus Barbosa deixou o Vasco para acertar com o Guarani - Rafael Ribeiro

Publicado 31/01/2023 17:11

Rio - O Guarani acertou a contratação do volante Matheus Barbosa, que estava no Vasco da Gama. O jogador chega a Campinas nesta quarta-feira (1), para realizar exames médicos e assinar até o fim deste ano, com seu novo clube. A informação é dos jornalistas Venê Casagrande e Lucas Pedrosa.

Matheus Barbosa estava sendo monitorado pelo Guarani desde o começo do ano, mas as negociações não avançavam por falta de liberação do clube carioca. No entanto, as equipes chegaram a um acordo pela transferência do jogador de 28 anos.

Cria da base do Grêmio, Matheus Barbosa estava no elenco que garantiu o retorno à Série A em 2022 pelo Vasco. Além do Cruzmaltino e do clube gaúcho, o volante também defendeu ABC, Botafogo-SP, América-RN, Paulista, Tubarão, Avaí, Água Santa, Cuiabá, Cruzeiro e Atlético-GO. Na última temporada, Matheus disputou 20 partidas, não marcou gols e deu uma assistência.