Gabriel Pec é cria das categorias de base do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Nas duas partidas que disputou no Campeonato Carioca, o time principal do Vasco apresentou atuações completamente diferentes. A primeira foi positiva, animou a torcida presente no estádio e culminou em vitória. Já a segunda foi muito abaixo do esperado, irritou os vascaínos e acabou em derrota. Apesar disso, um jogador conseguiu manter o alto nível de atuação: Gabriel Pec.

Contra a Portuguesa, pela quarta rodada do Estadual, o jovem atacante foi o principal nome do Cruz-Maltino, especialmente no segundo tempo. Depois de criar duas boas jogadas pelo lado direito no início da etapa complementar, Pec foi premiado com um golaço que praticamente matou a partida.

Posteriormente, diante do Volta Redonda, ele foi o melhor em campo pelo lado do Vasco. Em meio a um time que apresentava dificuldades para criar e caprichar na conclusão das jogadas criadas, Gabriel Pec apareceu como o principal escape ofensivo. Incomodou a defesa do Voltaço quando esteve em campo e ainda marcou um belo gol para trazer o time de volta para a partida.

DANDO CONTA DO RECADO

Vale lembrar que, por ora, o Vasco contratou apenas dois jogadores para o setor ofensivo. São eles: Pedro Raul e Luca Orellano, que ainda não estreou no Estadual, pois realiza um trabalho individualizado de condicionamento físico para minimizar o risco de lesões ao longo da temporada.



Assim, enquanto os demais reforços não chegam, Pec tem dado conta do recado. Caso mantenha este alto nível de desempenho, ele pode brigar para se manter no time titular ou aparecer como uma boa opção no banco de reservas ao longo de 2023.

Em tempo: na esperança de mais uma atuação de destaque de Gabriel Pec, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Resende em São Januário. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.