Matheus Barbosa deixou o Vasco para acertar com o Guarani - Rafael Ribeiro

Publicado 01/02/2023 15:17

O Vasco segue a reformulação do elenco e, além da busca por contratações, mais uma saída aconteceu nesta semana. O clube anunciou nesta quarta-feira (1) que rescindiu com Matheus Barbosa, que tinha contrato até o fim deste ano e acertou com o Guarani.

Cria da base do Grêmio, Matheus Barbosa estava no elenco que garantiu o retorno à Série A em 2022 pelo Vasco. Ele disputou apenas 20 partidas, não marcou gols e deu uma assistência.



Além do volante, nesta semana o Vasco também liberou o atacante Zé Santos, que acertou com o Feirense, de Portugal.



Até o momento, a diretoria da SAF vascaína contratou 10 jogadores para a temporada e está perto do anúncio de Capasso, do Atlético Tucumán, da Argentina. Além dele, o volante chileno Aránguiz, do Bayer Leverkusen, pode acertar.