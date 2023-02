Léo Jardim - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/02/2023 15:02

Rio - Décimo reforço do Vasco para 2023, o goleiro Léo Jardim foi apresentado na tarde desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa. Em conversas com o jornalista, o jogador, que assinou até o fim de 2025, afirmou que foi seduzido pelo projeto do time carioca desde os primeiros contatos.

"Estou muito feliz de estar aqui vivendo esse momento. Esse tempo todo em que estive no futebol europeu me serviu como escola, aprendi muitas coisas. Passei por momentos difíceis e bons, e em todos eles consegui tirar proveito e aprender coisas diferentes, que me fazem hoje um cara muito mais preparado e muito experiente", disse Léo.

"Foi uma negociação demorada, mas desde a nossa primeira conversa eles demonstraram confiança no trabalho, meus olhos brilharam pelo projeto e por ser um clube do tamanho do Vasco. Desde o primeiro momento estive disponível para ajudar na negociação e fazer as coisas darem certo", completou.

Léo também comentou sobre a disputa pela titularidade no gol com Ivan, que também chegou recentemente ao Cruzmaltino.

"Vai ser uma disputa saudável e leal, vim buscar meu espaço e escrever minha história dentro do clube. Da minha parte não vai faltar trabalho e dedicação, vou dar meu melhor nos jogos e treinos. Eu vinha trabalhando, estou bem fisicamente, estou disponível, mas é uma questão que deixo para a comissão técnica decidir se já vou para esse jogo", afirmou.

Léo Jardim foi revelado nas categorias de base do Grêmio, mas nunca teve grandes oportunidades no futebol brasileiro. Em 2019, acertou com o Rio Ave e construiu seu nome no futebol português, até acertar com o Lille em 2020, clube que defendeu antes de chegar ao Vasco.