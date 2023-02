Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociações - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/02/2023 10:00 | Atualizado 02/02/2023 10:01

Rio - Com a necessidade de montar um elenco praticamente novo para 2023, o Vasco já anunciou dez contratações, tem o zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos, bem encaminhado, e deverá buscar mais nomes. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a prioridade no momento é contratar um volante.

Segundo o portal, há dois nomes que vem ganhando força em São Januário. Um das opções é Gregore, de 28 anos, que passou pelo Bahia e pelo Santos. Atualmente o jogador defende o Inter Miami, dos EUA, que encarou o Vasco recentemente em pré-temporada na Flórida. O Cruzmaltino entrou em contato com os agentes do atleta, mas ainda não apresentou uma proposta oficial.

Outra opção é Charles Aránguiz, do Bayer Leverkusen. O chileno, de 33 anos, tem contrato com o clube alemão até o meio de 2023. O Vasco também avalia realizar uma proposta para contratar o jogador, que passou pelo Internacional em 2015.

O entendimento é que o setor é um dos mais fragilizados do Vasco para 2023. Atualmente, Zé Gabriel vem sendo titular com os jovens Rodrigo e Barros, que vieram da base, como opções; e o atacante Figueiredo, que vem sendo improvisado por Barbieri na função.