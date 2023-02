Orellano - Daniel Ramalho / Vasco

OrellanoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 02/02/2023 17:04

O Vasco divulgou os relacionados para a partida contra o Resende, que acontece às 19h desta quinta-feira, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. As principais novidades são as presenças de De Lucca e Orellano, que estão recuperados dos respectivos problemas físicos.

As baixas, por sua vez, são Zé Gabriel, Robson e Nenê. O primeiro fica de fora por opção técnica. Já os dois últimos são desfalques por questões físicas: o meia segue em recuperação de um incômodo na panturrilha direita; e o zagueiro está com dores no músculo posterior da coxa esquerda.

VEJA A LISTA DE RELACIONDOS DO VASCO