Gabriel Pec - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/02/2023 21:43

Rio - Um dos destaques na goleada do Vasco sobre o Resende, na noite desta quinta-feira (02), Gabriel Pec vibrou com seu bom momento com a camisa cruzmaltina. Após a partida, ele destacou o empenho do grupo de Maurício Barbieri e afirmou que tem trabalhado para ter seu melhor ano no Vasco.

"Mais uma vitória linda, onde pude ser feliz fazendo um gol e dando uma assistência ao Pedro Raul. Estávamos um pouco ansiosos, mas conseguimos mais uma vez demonstrar nossa força dentro do Caldeirão (São Januário), com essa torcida. Estamos trabalhando forte e focados e hoje tivemos mais um resultado do que estamos fazendo no dia a dia", disse Pec à CazéTV.



"Estou bem mais focado e coloquei na minha cabeça que esse vai ser meu ano. Estou aqui desde os oito anos de idade e sempre sonhei em jogar com o Caldeirão lotado. Poder jogar bem e fazer boas partidas aqui é um sonho realizado", completou.

Apesar da vitória, o Vasco ainda segue fora da zona de classificação para as semifinais do Carioca. O time de Maurício Barbieri está na sexta posição, com oito pontos. Na próxima rodada, o Gigante do Colina viaja a Brasília, onde encara o Nova Iguaçu, na próxima terça, às 21h10, no Estádio Mané Garrincha.