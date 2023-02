Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/02/2023

Rio - Contra o Resende, em São Januário, o Vasco viveu seu melhor momento na temporada até agora. Uma goleada por 5 a 0 e uma boa exibição dos comandados por Mauricio Barbieri. Ao fim da partida, o treinador aproveitou para elogiar o trabalho que vem sendo desenvolvido por Abel Braga, diretor técnico do clube carioca.

"Quero exaltar uma pessoa que é fenomenal que se chama Abel Braga. Estou tendo privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de ser humano incrível é treinador competentíssimo. A gente sentou na sala, eu estava junto aos analistas e começamos a debater o que ia fazer. A gente não mudou grande coisa, fez ajustes simples. Ele é um cara que ajuda demais e eu não ia me sentir confortável se saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que acho que merece respeito de todos nós do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor. É mais do que competente e além de tudo é um ser humano especial", disse.

Ao analisar a partida, o treinador voltou a afirmar que o Vasco precisa de tempo para conseguir render o esperado, afinal, são muitas mudanças no elenco para 2023. Barbieri ressaltou que o Cruzmaltino está tomando decisões corretas.

"A maior certeza é de que estamos no caminho correto. Eu tenho batido nessa tecla. É um processo, algo que vai levar tempo. Da mesma maneira que quando o resultado não veio não estava tudo errado, agora não vamos levar tudo ao céu. Acho que fizemos jogo muito bom, de altíssimo nível. Desde 2014, se a informação que recebi está correta, o Vasco não tem placar como esse. Estamos falando de 10 anos. Então acho que isso demonstra o nível de atuação que tivemos e tivemos mais chance de fazer resultado ainda melhor. A gente está em período que temos tido pouco tempo de treinamento, então ajustes foram de posicionamento no campo, coisa rápida, de vídeo", disse.