Manuel Capasso teve bom desempenho em 2022 e chamou a atenção do Vasco - Nicolas Reynaga / Tucumán

Manuel Capasso teve bom desempenho em 2022 e chamou a atenção do VascoNicolas Reynaga / Tucumán

Publicado 03/02/2023 15:03

Mesmo com o acerto entre Vasco e Atlético Tucumán, Manuel Capasso ainda treina no clube argentino e aguarda para ir para o Rio de Janeiro. O zagueiro, que era esperado nesta semana, informou à imprensa de seu país que só viajará após a troca de todos os documentos, mas garantiu que o negócio está certo.



"Pelo que me dizem, só falta resolver os papéis e depois viajarei", afirmou Capasso em entrevista à Rádio LV12



Capasso já se despediu dos companheiros do Tucumán, mas segue treinando no clube para manter a forma enquanto aguarda as questões burocráticas para se apresentar ao Vasco. A tendência é que seja no início da próxima semana.



O acerto com o zagueiro de 26 anos não foi fácil. Apesar de seu desejo, o Atlético Tucumán fez jogo duro. Primeiro não aceitou emprestá-lo e depois fez exigências para vendê-lo.



No fim, o Cruz-Maltino acertou a compra do zagueiro por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,1 milhão) por 50% dos direitos econômicos, e assinará contrato de três anos.