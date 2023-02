Gabriel Arias foi sondado pelo Vasco e pelo Boca Juniors - Divulgação/Racing

Publicado 06/02/2023 17:37

Rio - O Vasco da Gama acertou a contratação do goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, da França. O jogador, no entanto, não era o "Plano A" do departamento de futebol cruzmaltino. Isto porque, antes de fechar com o brasileiro, o clube sondou o goleiro chileno Gabriel Arias, do Racing, da Argentina. A informação é do portal "Torcedores".

Além do Vasco, o Boca Juniors, que perdeu Agustín Rossi para o Flamengo, também sondou a situação de Arias. No entanto, por ter grande identificação com o Racing, o goleiro optou por não se transferir ao clube rival.

Gabriel Arias foi oferecido ao Vasco por um grupo de empresários, e recebeu aprovação do técnico Mauricio Barbieri. No entanto, o alto salário do jogador fez com que a diretoria recuasse na negociação. Atualmente, Arias recebe cerca de 117 mil dólares mensais (R$ 603,5 mil). O valor está acima do teto imposto pelo Cruz-maltino.

Após não fechar com os clubes interessados, Arias renovou até o fim deste ano com o Racing. Já o Vasco da Gama foi até a França e conseguiu fechar a contratação de Léo Jardim, que assinou com o clube até dezembro de 2025.