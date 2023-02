Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 07/02/2023 10:30

Rio - O volante Andrey Santos, de 18 anos, foi negociado pelo Vasco com o Chelsea, porém, como o jovem ainda não tem permissão para atuar pelo futebol inglês, existe a possibilidade de ser negociado com alguma equipe da América do Sul, por empréstimo, e disputar a Libertadores. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, os Blues acreditam que a participação de Andrey no Sul-Americano Sub-20 pode servir para o brasileiro atingir a pontuação necessária e conseguir o "work permit" para atuar pelo clube londrino. Porém, caso isso não aconteça, o jovem será emprestado para um clube brasileiro, que disputará a Libertadores.

Com isso, Andrey Santos poderá parar em rivais do Vasco como Flamengo ou Fluminense. Além dos dois clubes, o Brasil será representado na competição por Fortaleza e Atlético-MG, que estão na fase preliminar, e por Palmeiras, Corinthians, Internacional e Athletico-PR, que assim como a dupla Fla-Flu, já estão na fase de grupos.