Andrey Santos - Daniel RAMALHO/VASCO

Andrey SantosDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/02/2023 13:48

Rio - Recém-contratado pelo Chelsea, Andrey Santos pode voltar ao Vasco mais rápido do que se esperava. Com dificuldades para conseguir o visto de trabalho para jogar na Premier League , o volante pode ser emprestado pelo clube inglês e, caso isso aconteça, o Vasco tem prioridade, prevista em contrato, para ter o jogador de volta. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, a cláusula prevê que, caso Andrey não consiga o visto, o Vasco deve ser consultado para demonstrar ou não interesse em ter o atleta por mais alguns meses. Se a resposta do clube for positiva, a palavra final será do jogador. A negociação foi feita pelo diretor esportivo Paulo Bracks.

Se desejar contar com a volta de Andrey, o Vasco poderia ter a concorrência de clubes que irão disputar a Libertadores, já que a competição dá pontos necessários para o volante conseguir a pontuação necessário para regularizar sua situação na Inglaterra. No entanto, o Brasileirão e o Mundial sub-20, que será disputado no meio do ano, devem fazer com que ele atinja a meta.

Andrey Santos foi o grande destaque do Vasco em 2022, com apenas 18 anos. Em dezembro, foi vendido ao Chelsea por 12,5 milhões de euros (R$ 70,7 milhões, pela cotação atual) fixos, além de bônus.