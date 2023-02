Benzema será poupado da partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol - Thomas COEX / AFP

Publicado 07/02/2023 16:49

Na expectativa de jogar o Mundial de Clubes, o atacante Karim Benzema segue se recuperando de um a lesão na coxa direita. Sabendo disso, o preparador físico pessoal do jogador, Javier Atalaya, ainda não confirmou que o francês jogará a competição. Porém, afirmou que o tratamento está evoluindo bem.

"Karim está melhorando a cada dia. Ele está em casa, sem nada para fazer e mesmo assim vai para o ginásio treinar. A mentalidade dele foca-se em melhorar", afirmou Atalaya, em entrevista para o programa "Goles", da Rádio "Marca".

Além disso, o preparador físico acrescentou elogiando muito o profissionalismo e dedicação de Benzema. Segundo ele, o francês faz coisas que nem Cristiano Ronaldo, que também é conhecido pela sua devoção, conseguia acompanhar.

O atacante francês é desfalque confirmado para o jogo da próxima quarta-feira (08) contra o Al Ahly, do Egito. Caso o Real Madrid vença a equipe africana e avance para a final, há a expectativa de que o camisa 9 da equipe espanhola jogue a partida.

Benzema é o atual vencedor do prêmio "Ballon D'or", conhecido no Brasil como "Bola de Ouro". Após fazer 44 gols e 15 assistências em 46 jogos, o atacante do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do mundo. Na atual temporada, balançou a rede 13 vezes e deu 3 passes para tentos em 21 jogos.