Publicado 07/02/2023 14:50

O volante Luiz Gustavo, do Al Nassr, comentou sobre a chegada de Cristiano Ronaldo na equipe. Ele exaltou bastante o atacante português, mas afirmou que a sua presença "complica as coisas" para o time saudita.

"Certamente a presença de Cristiano (Ronaldo) torna as coisas mais difíceis para nós, já que todos os times querem jogar 200% contra ele, e no final todos sentem essa motivação", afirmou Luiz Gustavo, para o canal "RT Arabic"

"A chegada dele ao Al Nassr dá uma grande força ao grupo porque aprendemos com ele todos os dias, dadas as capacidades que ele possui, tanto técnica como fisicamente. O Cristiano Ronaldo foi criado para desafios e ele os supera sempre. Sabe gerir bem a pressão e já marcou pelo clube", acrescentou.

Luiz Gustavo chegou no Al-Nassr nessa temporada, durante a janela de transferências europeia. Até agora, disputou 16 partidas com a camisa do clube árabe, marcou quatro gols e deu duas assistências. Além de Cristiano Ronaldo, o volante joga com o também brasileiro Anderson Talisca.