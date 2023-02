Bedrettin Çakır e Betül Çoban Çakır foram vítimas do terremoto - Foto: Reprodução

Bedrettin Çakır e Betül Çoban Çakır foram vítimas do terremotoFoto: Reprodução

Publicado 07/02/2023 13:20 | Atualizado 07/02/2023 13:25

Um casal de jogadores de vôlei da Turquia está entre as mais de 5 mil vítimas de um forte terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país na madrugada da última segunda-feira. O Merinos Voleybol, time da jogadora Betül Çoban Cakir, de 27 anos, lamentou a morte da atleta e de seu marido, Bedrettin Çakir.

"É com profunda tristeza que soubemos do falecimento de Betül Çoban Çakir, que cresceu com a infraestrutura de nossa equipe e representou nosso clube da melhor forma por anos, inclusive nas ligas superiores, e seu marido, Bedrettin Çakir, que é jogador de vôlei. Desejamos a misericórdia de Deus para nossa atleta e seu marido, que seus lugares sejam o céu", escreveu o clube em nota no Instagram.

O terremoto, que também atingiu a Síria, aconteceu no horário em que muitas pessoas estavam dormindo, o que aumentou o número de mortos. Além dos dois principais países atingidos, Israel, Líbano, Iraque e Chipre também sentiram tremores.