Warley vai jogar pelo Ceará até o final da temporadaFoto: Reprodução

Publicado 07/02/2023 11:20

Rio - Peça importante do título da Série B em 2021 pelo Botafogo, o lateral-direito Warley, de 23 anos, foi anunciado como novo reforço do Ceará. Sem espaço no Coritiba, o jogador conhecido como "Batedeira" foi emprestado ao Vozão para atuar pela temporada 2023.

Após passar por todos os exames médicos e avaliações clínicas, Warley já se encontra integrado ao elenco do Ceará e está pronto para iniciar os treinamentos no Centro de Treinamento de Porangabuçu.



"Estou muito honrado em receber esse privilégio de vestir a camisa do Ceará, um gigante do futebol brasileiro. Suor e dedicação não faltarão de minha parte. Não vejo a hora de ver o estádio lotado cantando e incentivando o nosso Vozão", disse Warley ao site oficial do Ceará.

Natural de Recife, em Pernambuco, Warley iniciou sua carreira nas categorias de base do Santa Cruz. Ele também atuou pelo CSA, de Alagoas, além do Botafogo, por onde foi campeão da Série B em 2021. Nesse ano, o lateral atuou em 48 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências. Pelo Coritiba, no ano passado, ele entrou em campo em 26 oportunidades.