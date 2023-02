Federico Valverde é uma das promessas do Real Madrid para o futuro - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 07/02/2023 10:58

O Real Madrid embarcou para Rabat, no Marrocos, na última segunda-feira (6), para disputar o Mundial de Clubes. Apesar do técnico Carlo Ancelotti priorizar o Campeonato Espanhol, o meio-campista uruguaio Fede Valverde valorizou o torneio e destacou a importância da competição em sua carreira.

"Foi o meu primeiro título (Mundial de Clubes, em 2018). Significou muito na minha carreira. O caminho até aqui é lindo. Ganhar a Liga dos Campeões e este é o fim do caminho. Espero que termine em boa forma. Aproveito cada momento no Real Madrid", disse o jogador uruguaio.

No Marrocos, o Real Madrid busca o título do Mundial de Clubes para amenizar a turbulência dos últimos jogos. No último compromisso, a equipe comandada por Carlo Ancelotti deixou a desejar novamente e foi derrotada pelo Mallorca por 1 a 0, no último domingo (5).

Na derrota diante do Mallorca, o atacante Vinícius Júnior foi novamente alvo de racismo. Além disso, o brasileiro também foi perseguido em campo. O Mallorca bateu recorde de faltas na temporada do Campeonato Espanhol: 29. E recebeu apenas cinco cartões amarelos - a mesma quantidade do Real Madrid. Vini sofreu 10 faltas, a maior quantidade de um jogador merengue na competição desde 2013.

"Ele (Vini Júnior) é uma pessoa incrível, com muitos valores. Ele tenta aproveitar dentro de campo. É o jeito dele de ser. Eu sempre digo que tantas faltas dentro de campo faz parte do jogo e nós companheiros temos que defender. Outro coisa é racismo e o que acontece dentro de campo, quanta raiva", desabafou.

"Ele é um menino de 22 anos. Você não acha que ele tem a idade de talvez filho de muitos que estão nas arquibancadas. O folclore (do torcedor) é torcer pelo seu time, mas quando tem tantos problemas com o mesmo jogador é porque ainda tem problemas em casa e desconta em um rival. Acho que o Vinicius merece respeito", completou Valverde.

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (8), contra o Al Ahly, do Egito, às 16h, em Rabat, pela semifinal. O atual vencedor da Liga dos Campeões entrará em campo já ciente do adversário na final. Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, se enfrentam nesta terça (7), às 16h, em Tanger.