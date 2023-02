A Seleção Brasileira disputará a Copa do Mundo sub-20 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 06/02/2023 22:06

O Brasil está garantido na Copa do Mundo sub-20 da Indonésia. Isso porque, nesta segunda-feira, a Seleção venceu o Paraguai por 2 a 0 no Estádio El Campin, em Bogotá, pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Giovane e Ronald marcaram os gols do jogo.

Vale lembrar que os quatro primeiros colocados do hexagonal garantem a vaga no Mundial sub-20. Com o resultado, o Brasil chegou aos nove pontos, se manteve na liderança e garantiu que não sairá mais do G4 da competição continental.

Agora, a Seleção vira a chave para a quarta rodada do hexagonal final. Em busca do título do Sul-Americano sub-20, os comandados de Ramon Menezes voltam a campo na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar a Colômbia no Metropolitano de Techo.

Já o Paraguai tem compromisso no mesmo dia, mas às 19h30, contra o Uruguai no El Campin. A Albirroja, atualmente, aparece na quarta colocação com apenas um ponto.