Lionel Scaloni - AFP

Lionel ScaloniAFP

Publicado 06/02/2023 19:29

Tudo parecia definido, porém, a permanência de Lionel Scaloni na seleção da Argentina se complicou e já não é dada como certa.



De acordo com o jornalista, Ernesto Cherquis Bialo, com longa carreira no jornalismo esportivo daquele país, algo "se quebrou entre o treinador e Claudio Tapia", presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA).

Segundo informações vindas do país hermano, o treinador não teria gostado de algumas atitudes do dirigente após a Argentina levantar o tricampeonato, e também antes da Copa do Mundo.

Uma delas ocorreu na turnê que a seleção fez nos Estados Unidos para enfrentar Honduras e Jamaica. Nela, Tapia deu uma festa no hotel para comemorar o seu aniversário e os barulhos atrapalharam os jogadores. Scaloni teria até pensando em deixar a seleção, porém, Pablo Aimar, ex-jogador, teria o convencido a seguir.

Outra coisa que teria incomodado Scaloni foi que, após o fracasso da Seleção no Sul-Americano Sub-20 dirigido por Javier Mascherano, o campeão mundial esperava que Tapia colocasse alguém de sua equipe no lugar do treinador, mas o dirigente apoiou publicamente o ex-jogador do Barcelona.

Apesar da crise, a mídia argentina, afirma que ainda existe a chance do técnico renovar o contrato, que, mesmo tendo outras ofertas sedutoras para continuar a carreira, segue priorizando o comandando da Alviceleste.