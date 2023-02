Souza em ação pelo Besikitas - Divulgação

Publicado 06/02/2023 18:03

Rio - Revelado pelo Vasco e atualmente defendendo o Besiktas-TUR, o volante Souza detalhou os momentos de tensão vividos na Turquia, após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central do país nesta segunda-feira (6) . Em entrevista à ESPN, o jogador afirmou que o local vive um "cenário de guerra" e revelou que tem dois amigos entre os desaparecidos na tragédia, que já deixou mais de 3 mil mortos.

"A situação aqui está muito complicada, o país está todo em luto. Por mais que não tenha sido aqui em Istambul, a gente sente muito porque em Hatay, Gaziantepe, tem times, temos amigos lá. Inclusive, eu tenho dois amigos que ainda não foram achados, estão debaixo dos escombros", disse Souza.

"Nossas orações são para que eles, e todos os que ainda estão com vida, sejam achados, mas sabemos que quanto mais tempo passa, pior fica a situação, fica mais difícil de achar as pessoas com vida. Está muito frio aqui, agora em Istambul faz 0°, em Gaziantepe e Hatay, nos lugares mais afetados, deve estar fazendo -5º, -6º, nevando. As pessoas que não têm mais casa para morar não têm onde ficar. Muita chuva. Enfim, é um cenário de caos, de guerra, muito triste", completou.

Souza também detalhou como deve ficar a situação do futebol na Turquia nos próximos dias.

"A liga cancelou todos os jogos do final de semana, estão pensando em cancelar a liga até o final de fevereiro. Existem times, como o Hatay (Hatayspor), Gaziantep, Adana (Demirspor), as cidades mais afetadas, e elas acabaram. Os jogadores não vão querer ficar na cidade, alguns estádios também foram danificados. Não é fácil, mas o povo turco é muito guerreiro e eu tenho certeza que vamos passar por mais essa situação. Se Deus quiser, daqui a pouco, as coisas estarão bem", finalizou.