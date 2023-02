Terremoto na Turquia foi um dos maiores no século. Buscar por vítimas soterradas continua - ILYAS AKENGIN / AFP

Terremoto na Turquia foi um dos maiores no século. Buscar por vítimas soterradas continuaILYAS AKENGIN / AFP

Publicado 06/02/2023 11:45

O ex -atacante do Chelsea e do Newcastle, Christian Atsu, estaria entre os desaparecidos de um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia nesta segunda-feira. A informação foi publicada pelo jornal inglês 'Daily Mail'.

Atualmente o atleta defende o Hatayspor e marcou o gol da vitória do clube turco, no domingo (5), nos acréscimos da partida contra o Kasmpaa pelo Campeonato da Turquia.



O jornal inglês informou ainda que dois companheiros de equipe e alguns membros da comissão técnica foram retirados dos escombros, mas Atsu continua desaparecido.



Segundo último balanço, há mais de 1,1 mil mortos e mais de 7,6 mil feridos. O tremor aconteceu à noite, quando muitas pessoas estavam dormindo, o que consequentemente aumentou o número de vítimas fatais.



Ex-clube do atleta, o Newcastle fez uma publicação afirmando que o clube está orando por notícias positivas.



Gigantes da Espanha, Real Madrid e Barcelona se solidarizaram com a tragédia na Turquia. Ídolo no país, Felipe Melo, do Fluminense, lamentou o ocorrido e enviou uma mensagem de conforto. O Galatasaray, um dos grandes clubes da Turquia, ofereceu a sua arena, o Nef Stadyumu, para ser utilizado como um ponto de apoio às vítimas.