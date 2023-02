Vinicius Junior - AFP

Publicado 06/02/2023 10:00

Rio - Na derrota para o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo, o atacante Vinicius Junior, de 22 anos, voltou a ser vítima de atos racistas por parte dos torcedores adversários. Em nota oficial, a La Liga voltou a prometer tomar decisões que punam os criminososo.

"Diante dos fatos ocorridos na partida entre Mallorca e Real Madrid, onde mais uma vez observou-se insultos intoleráveis racistas contra o jogador Vini Jr, a La Liga coloca todos os meios técnicos do seu alcance e trabalha com o clube mandante para a identificação dos responsáveis com o objetivo de tomar as medidas legais oportunas", inicia o comunicado.

O treinador da equipe do Mallorca, Javier Aguirre, fez críticas ao comportamento do brasileiro na partida. O mexicano também criticou seus próprios comandados no duelo que acabou vencido pela equipe da casa.

"Me contaram que houve gestos não muito profissionais de meus jogadores contra Vini Jr, mas eu não aprovo. Gosto de ser humilde na vitória e na derrota. Vi Vinícius pedir [cartões] amarelos, dançar, falar, animar a torcida... Não gosto que meus jogadores façam nem que os rivais também façam. Sinto como uma falta de respeito ao rival. Tenho outros códigos", opinou.