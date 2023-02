Felipe Melo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Felipe Melo Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 06/02/2023 19:55

Rio - A obstinação em dar a volta por cima ditou o tom do Fluminense antes do jogo com o Audax-RJ. As imagens dos bastidores da vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Angra dos Reis mostram como estava o elenco antes de entrar em campo no Maracanã no último domingo (5).

O Tricolor das Laranjeiras estava há três partidas sem vencer. Uma das referências da equipe, Felipe Melo exigiu atenção plena para os seus colegas de equipe.



"Vamos que é final de campeonato, hein? Vamos deixar todo marasmo, preguiça para fora. Já erramos tudo que podíamos errar, hein? Acabou! A gente não pode mais errar. É entrar dentro de campo, e são 95 minutos sem dormir. Vamos, Fluminense! O atual campeão está entrando em campo, p...", disse.

Capitão tricolor, Nino também pediu dedicação ao elenco.

"Se o que a gente fez até aqui não foi suficiente, vamos fazer mais. Não deixa em momento nenhum o clima do jogo ficar o clima do estádio. A gente que impõe o clima do jogo, vamos nos ajudar, mostrar que realmente acreditamos nisso, que é correr que faz a gente ganhar, estar junto",m afirmou.

O vídeo também mostra um momento do intervalo no qual o técnico Fernando Diniz pede para a equipe aumentar o ritmo.

"Dava para a gente acelerar mais? (Os jogadores respondem que sim) Vamos acelerar o jogo, fazer o melhor para o Fluminense possível. Então acelera, porque temos cinco caras para entrar", afirmou.

O Fluminense volta a campo no domingo (12) para enfrentar o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã, em confronto direto pelo G4. Os tricolores estão em quarto lugar com 13 pontos, cinco a mais que o rival, que é o sexto com dois jogos a menos.