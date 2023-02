Felipe Melo - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Rio - O início de temporada irregular do Fluminense neste ano apresentou um velho problema que o clube carioca já teve na temporada passada: o baixo rendimento de jogadores experientes que têm salários considerados altos para o orçamento do clube carioca. Após um 2022 abaixo do esperado, os medalhões também iniciaram o ano novo com atuações pouco inspiradas.

O Fluminense atuou em duas partidas com seu time reserva, dando a oportunidade para David Braz, que inclusive teve seu contrato renovado até o fim de 2024, Felipe Melo e Willian Bigode tirarem a impressão ruim que terminaram o ano passado. Porém, os jogadores não conseguiram ter boas atuações e voltaram a receber críticas de torcedores.



Além deles, o Alan, que voltou ao Fluminense no segundo semestre de 2022, e também não rendeu o esperado voltou a receber oportunidades. A esperança era que o atacante conseguisse render mais após realizar uma pré-temporada, porém, apesar de ter marcado na estreia contra o Resende, o atacante ainda não conseguiu desenvolver o seu futebol.

Além destes medalhões, o Fluminense também tem outros jogadores no grupo que seguem sem conseguir convencer como Michel Araújo e Marrony. Os dois também chegaram no meio do ano de 2022, e apesar de serem jovens, também não vivem bom momento na temporada atual.