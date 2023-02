Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2023 21:30

Rio - Após três partidas, o Fluminense voltou a vencer e derrotou o Audax por 3 a 0, neste domingo (5), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Time de Guerreiros entrou em campo pressionado pela sequência de duas derrotas seguidas, mas reverteu a situação e deu uma resposta ao torcedor.

Artilheiro do Fluminense no ano passado com 44 gols, Germán Cano desencantou na temporada. O atacante marcou três vezes e garantiu a vitória tricolor, que segue na cola dos líderes do Carioca. Após a partida, o técnico Fernando Diniz comemorou o fim do jejum do camisa 14.

"Estou feliz que o Cano voltou a marcar. Ele também foi solidário e correu como estava correndo no ano passado. Tem tudo para ter uma temporada brilhante. Ele é muito importante. Torcemos para que consiga fazer os gols e nos ajude bastante", disse o treinador.

Além de voltar a vencer, o Fluminense voltou a terminar uma partida sem sofrer gols. O Tricolor quase não levou sustos diante do Audax e teve o controle das ações durante os 90 minutos, algo bem diferente das últimas apresentações. Diniz destacou a evolução, mas ressaltou que ainda é preciso evoluir.

"Os erros contra o Botafogo e Volta Redonda é algo que vamos ajustar ao longo do processo. Hoje nós marcamos alto quase o tempo todo. A característica do time é essa. Mas estamos trabalhando para fazer os ajustes necessários e não levar os gols que levamos recentemente", pontuou.

Com a vitória sobre o Audax, o Fluminense chegou aos 13 pontos e se manteve em quarto lugar, diminuindo para um ponto a diferença para o líder Flamengo. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (12), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O rival é o sexto, com oito pontos.